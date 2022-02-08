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Kayseri'de doktora kurşun yağdırıp kabusu yaşattı! Pişkin savunması 'bu kadar da olmaz' dedirtti

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli nöroloji doktoru tabancayla ayağından yaralayan sanık hakkında mütalaa verildi. Sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istenirken, mütalaaya karşı savunma yapan sanık “İstesem öldürürdüm” dedi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., S.D. ve İ.A. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık S.D. duruşmada yer almadı. Müşteki doktor Erdal K. ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar M.G. ve S.D.’nin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, tutuklu sanıklar İ.A. ve S.D.’nin ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Doktor Erdal K.’ya silahla saldıran sanık M.G. savunmasında, “Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. İstesem öldürürdüm. Doktor bana ters bir üslupla geldiği için birden oldu” dedi. Sanık S.D. ise, “Ben silahı görünce M.G.’nin yanına gitmedim. Bizim öldürmek gibi bir niyetimiz olsa arabayı sürerken ateş ederdik. 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Ben kimseyi azmettirmedim"
M.G.’yi azmettirdiği iddiası ile yargılanan sanık İ.A. da, “Ben kimseyi azmettirmedim. Uzun süredir tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğramıştı. Erdal K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

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