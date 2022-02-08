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MEDYA

Turgay Güler'in yüksek fatura sözleri olay! 'İnsanlara kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını üretsin'

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan gazeteci Turgay Güler, doğal gaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken öyle bir şey söyledi ki sosyal medyada olay oldu. Güler, 'Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın' dedi.

Elektrik fiyatlarındaki artış vatandaşın canını yakınca farklı şehirlerde yüksek faturalar nedeniyle protestolar düzenleniyor. Devlet kurumlarının özelleştirmesiyle sermayenin eline geçen elektrik şirketleri, zamlar ve yüksek faturalar, CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında tartışıldı.

Ucuz elektrik tartışması
Programa Turgay Güler, Hakan Bayrakçı, Bedri Baykam ve Zafer Şahin katıldı. Zamlara ilişkin yorum yapan Bedri Baykam, "Elektrik devletin kontrolünde daha insaflı dağıtılamaz mı, bu özelleştirmeler geri alınamaz mı?" dedi.

Baykam'ın sözleri üzerine Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin, "Allah aşkına nükleer yapmayalım, HES'leri yapmayalım, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız?" diye karşılık verdi.

Kuru fasulye dağıtılsın herkes kendi gazını çıkarsın
Gazeteci Turgay Güler ise yorumuyla tepki çekti. Güler'in "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" sözleri kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Güler'e tepki gösterdi.

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