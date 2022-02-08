BIST 2.007
DOLAR 13,63
EURO 15,56
ALTIN 799,07
MAGAZİN

Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan patlattı Yıllardır bekleyen hayranları coştu

Tarkan yeni şarkısının bir parçasını kişisel Instagram hesabından paylaştı sosyal medyadaki hayranları sevinçten çıldırdı!

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçen ay Türkiye'ye gelmesiyle beraber yeni albüm hazırlıklarına başlamıştı. Megastar yeni albümünün çalışmalarına başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmasının ardından, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Tarkan yeni albümünden bir parçanın giriş kısmını paylaştığı videosuyla Instagram'ı salladı!

Aylardır beklenen haberi verdi, yeni şarkısının bir parçasını dinletti: Yaz aylarında kendisinden beklenen konserleri de gerçekleştirmeyerek hayranlarını hayalkırıklığına uğratan ve aylardır sosyal medya üzerinden sevenlerinin ve hatta ünlülerin 'albüm yap' çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı ve üzerine çalıştığı yeni şarkısının giriş kısmını duyurdu.



Paylaşmına 'Coming soon' (Çok yakında) notunu düşen Megastar Tarkan, mimikleriyle adeta dans ettiği parçasının giriş kısmını Instagram'dan paylaşınca, takipçileri heyecanlandı. 


Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da otomobil sel sularına kapıldı! Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da otomobil sel sularına kapıldı! Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: İki sene içinde Ay'a götürecek araç imalatta
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: İki sene içinde Ay'a götürecek araç imalatta
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyon yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldi
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyon yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldi
Akaryakıt alımına sınırlama getirildi! Stokçuluk alarmı: Fiyatı duyanlar akın etti:
Akaryakıt alımına sınırlama getirildi! Stokçuluk alarmı: Fiyatı duyanlar akın etti:
Daire bomba gibi patlamıştı olayla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden açıklama
Daire bomba gibi patlamıştı olayla ilgili Üsküdar Belediyesi'nden açıklama
Üniversite okurken HDP'liler kaçırdı! Acılı anne oğlunu HDP’den istiyor
Üniversite okurken HDP'liler kaçırdı! Acılı anne oğlunu HDP’den istiyor
YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?
YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?
Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu
Aydın'da anne karnındaki ikizlerden birinin yaşaması için diğerinin kalbi durduruldu
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku!