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Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförü de yaşamını yitirirken eşi de yanındaydı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen yaptığı açıklamada, “KKTC saatiyle 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, “Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/şahıslar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Falyalı’nın iki araçlık konvoyuna Girne’deki Çatalköy’de bulunan evinin yakınlarında Kaktüs Sokak'ta otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

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