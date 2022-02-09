İsmail Küçükkaya'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Fox TV canlı yayınında gösterdi: İzleyenler şaştı kaldı

Fıtık rahatsızlığına iyi gelen egzersizler, canlı yayında İsmail Küçükkaya tarafından tekrar edilerek seyirciyle paylaşıldı. Küçükkaya'yı daha önce bu şekilde görmeyen izleyici şaşırdı.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, bugün yaptığı yayında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ağırladı. Fıtık rahatsızlığının nedenini açıklayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Önder Çerezci, bu rahatsızlığa iyi gelen egzersizler olduğunu belirtti. Canlı yayında İsmail Küçükkaya ile egzersizleri paylaşan Çerezci, birkaç basit hareket ile vücudun rahatlatılabileceğinin altını çizdi.



Ellerine lastik alan Küçükkaya ve Çerezci, el, omuz, bel gibi bölgelere iyi gelen egzersizleri seyirciyle paylaştı. İsmail Küçükkaya da eline aldığı lastikle Çerezci'nin yaptığı fıtık egzersizlerini tekrar ederek oldukça faydalı olabileceğini söyledi. Hareketleri yaptıkça kollarının yandığını belirten Küçükkaya, egzersizin faydalarını sordu. Çerezci, egzersizlerin faydalarını ise "Kas, kuvvetini kaybetmiyor. Eklemler hareket ettikçe toksik maddeyi atıyor. Eklem üzerindeki ödem azalıyor. Kıkırdağı yeniliyorsunuz. Duruşunuz düzeliyor." şeklinde anlattı.



"Baş, her iki omzun ortasında olmalı"

Küçükkaya'nın egzersizlerine eşlik ettiği Çerezci, "Baş, 5-6 kilo ağır bir organ. Baş, her iki omzun ortasında olmalı. Sırtımızı gereceğiz. Yürüyüş ve yüzme, bisiklet çok önemli. Belle ilgili egzersizleri yatar pozisyonda yapmanızı öneriyoruz. Yerde egzersizi doğru bulmuyoruz. Hastalar yatakta egzersiz yapacak pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı