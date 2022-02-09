Kırmızı Oda'nın 'Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' videosu viral oldu

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' türküsünü söylediği videosuyla sosyal medyada viral oldu.

Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, oğlu Doruk ve onun müzisyen arkadaşları ile kamera karşısına geçti.

Dizide de sıklıkla çaldığı sazını eline alan Erkan Petekkaya rock alt yapısıyla yeniden harmanlanan 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' türküsünü söylediği videosunu sosyal medyadan paylaşınca viral oldu!









Türküyü 'cover'layarak rock müzik versiyonunu hazırlayan Erkan Peytekkaya ve genç müzisyenlerin tavırları ve eğlenceli halleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Bon Jovi'nin 'It's my life' (Benim hayatım) şarkısı ile birleştirilen türkünün video klibinde Erkan Petekkaya'nın sempatik halleri sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.