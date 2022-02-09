BIST 2.026
DOLAR 13,60
EURO 15,53
ALTIN 798,62
YEREL

İstanbul'da güvenlikçi kadını önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

İSTANBUL Esenyurt’ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olan kadını elektrikli ısıtıcı çarptı. Güvenlik görevlisini yönetim işten attı.

Bir süre kendine gelemeyen kadın güvenlik kamerasına yansırken, olayı izleyen firma, kulübede sigara içmesini gerekçe göstererek kadını işten çıkardı.

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elektrik çarptı işinden kovuldu
Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Tunç Soyer, belediyeye gelen elektrik faturasını cama asıp Twitter'dan paylaştı Elektrik faturalarındaki gizli zam! Tarifenin dışındaki bu detaya dikkat İbrahim Kalın açıkladı! Elektrik faturasını düşürecek 4 formül
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat 124 ile drift yapmaya çalışınca araçtan düştü! Üstüne 11 bir lira ceza yedi
Murat 124 ile drift yapmaya çalışınca araçtan düştü! Üstüne 11 bir lira ceza yedi
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı askerlerin son durumu
Kazdağları Milli Parkı'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı askerlerin son durumu
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor
Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Karagümrük kalecisi soğuğa dayanamadı tir tir titrediği anlar korkuttu! Olimpiyat Stadı değil Sibirya!
Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm fragmanı
Destan 11. bölüm fragmanı
Destan 11. bölüm fragmanı