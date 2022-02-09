Elektrik faturalarındaki gizli zam! Tarifenin dışındaki bu detaya dikkat

Elektrik faturalarını inceleyenler sadece kullanım bedellerine ve kademeli tarifeye odaklansa da gizli bir zam kalemi daha var. Eskiden tek tek gösterilen TRT payı vergisi, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım gibi giderler artık genel başlıkta gösterilse de zamlı halde yansımaya başladı. Son zamlarla elektrik faturası 192 liradan 288 liraya çıkan bir ailenin ödediği dağıtım bedeli de 70 liraya çıktı.

Abone ol

Elektriğe gelen zamlardaki gizli bir detay da faturada genel ifadede birleştirilen dağıtım giderlerinden geldi. Elektrikteki kayıp-kaçak, sayaç okuma, iletim sistemini kullanım ve dağıtım sistemini kullanım bedelleri 2016 yılından bu yana “dağıtım bedeli” adı altında tek kalemde gösteriliyor.



Son yapılan zamla birlikte ayda 210 kilovatsaat elektrik tüketen bir ailenin faturası 192 liradan 288 liraya yükselirken dağıtım bedeline ödenen para 56 liradan 70 liraya çıktı. Sözcü'nün derlediği bilgilere göre, yani halktan dağıtım gideri adı altında toplanan tutara yüzde 24'ün üzerinde zam yapıldı. Ancak, bu zammın sayaç okuma mı, kayıp kaçak mı, iletim ya da dağıtım bedelindeki artıştan mı kaynaklandığı halka açıklanmadı.

TRT payı kalktı ama

Faturada vergiye ödenen para ise, TRT payının kaldırılmasına rağmen 37 liradan 52 liraya çıktı. Elektrik tüketimi aynı kaldığı halde 192 liradan 288 liraya yükselen faturadaki 96 liralık zammın 67 lirası enerji bedeline yapılan zamdan, 15 lirası vergi artışından, yaklaşık 14 lirası da dağıtım giderlerine yapılan zamdan kaynaklandı.

2016'ya kadar elektrik faturasındaki tüm giderler faturada kalem kalem gösteriliyor, halka açık bilgi veriliyordu.

Faturada net görülmeyen kalemler: -Kayıp-kaçak bedeli

-Sayaç okuma bedeli

-İletim sistemini kullanım bedeli

-Dağıtım sistemini kullanım bedeli

Tarife tam bir tuzak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, faturalara uygulanan karartma yüzünden halkın bilgi alma hakkının engellendiğini söyledi. Artık hiç kimsenin kayıp kaçak ya da sayaç okuma bedellerine yapılan zammı göremediğini belirten Sakarya, “Çok zamanlı tarife de mesken aboneleri için tam bir tuzak. Çok zamanlıda kademe olmadığı için halk yüzde 50 yerine her dilim için direkt 125 zam ödemek zorunda bırakıldı. Herkesin tek ya da çok zamanlıdan hangisinin tüketimine uyduğunu kontrol etmesini öneriyoruz” dedi.