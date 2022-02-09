Miray bebeğin ölümü! İki doktor için 6'şar yıl hapis istendi

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle tedavi edilirken hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada açıklanan mütalaada sanık doktorların ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanık doktor savunmasında, "Bakırköy’e taksiyle gidip ilacı alıp geldim. Ancak bebek ölmüştü" dedi.

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Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğum bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden 6 aylık Miray Türkkan’ın ölümüne ilişkin doktor sanıklar Nurettin Onur K. ile Elvis K.’nin yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Elvis K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda uygulanan ilaç tedavisinin normal düzeyden yüksek seviyede uygulandığı ve bebeğin ölümüne yüksek dozda uygulanan ilacın sebep olduğu kaydedildi. Açıklanan mütalaada, sanık Elvis K.’nin daha önce bu tedaviyi uygulamadığı, ilk defa ölen bebek üzerinde uyguladığını kabul ettiği ve buna rağmen daha önce bu tedaviyi hiç uygulamayan sanık Elvis K.’ye diğer sanık Onur K.’nin tedavi uygulamasını devrettiği aktarıldı.



Mütalaada, her iki sanığın da tedbirsiz ve özensiz davranışları neticesinde yanlış miktarda ilaç tedavisi uygulayarak Miray bebeğin taksirle ölümüne neden oldukları, bu nedenle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Suçlu aranıyorsa o ben değilim”

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Elvis K., pişman olduğunu belirterek, "36 saat durmadan, bilimsel olarak hafıza kaybı olma durumu olması bilinmesine rağmen, isteğim dışında uzmanların gözetimi altında gündüz ve gece çalıştırıldım. O bölümün uzmanı değildim. Çocuğun yoğun bakımı uzmanı da değildim. Çocuğu yoğun bakıma kabul eden, tedavisini uygulayan da ben değildim. Tedavi kağıdını aileye imzalattıran kişi dahi değilim. Çocuk uzmanlığı almaya çalışan, verilen görevden kaçınmayan birisiyim. Hocaların önünde hastanın öldüğü gün de ben yoğun bakımda uzmanlık öğrencisiydim. İlacın panzehri mevcuttur. Verildikten sonra 60 dakikada etkisi biter. Fakat hastanede panzehir yoktu. Sonra Bakırköy’de bulmuşlar, neden gidip almadılar bilmiyorum.

Bakırköy’e taksiyle gidip ilacı alıp geldim ancak bebek ölmüştü. Panzehir verilseydi yarım saat içerisinde hallolacaktı.



Ailenin acısı büyüktür. Suçlu aranıyorsa o suçlu ben değilim" ifadelerini kullandı. Duruşmada müştekiler, mütalaaya katıldıklarını, Miray bebeğin ölümünde her iki doktorun da kusurlu olduğunu söyleyerek sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiler.



Sanık Elvis K.’nin avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, sanığın beraatını istedi. Mahkeme, sanık Nurettin Onur K.’nin avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.