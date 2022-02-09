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MHP'de hedef 2033! Bahçeli'nin sözlerinin arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan planı

MHP'de hedef 2033! Bahçeli'nin sözlerinin arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan planı

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili sözlerinde asıl amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 ve 2028 yıllarındaki seçimlerinde de aday olabilmesinin önünü açarak 2033'e kadar cumhurbaşkanı olabilmesini sağlamak olduğu öğrenildi.

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Kızılcahamam kampını değerlendiren MHP kurmayları, öncelikli amacın 2023 seçimleri olduğunu, ardından parlamento gücüyle 2028’deki seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı için Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini belirtiyorlar.

Hürriyet'in haberine göre Devlet Bahçeli’nin, “Tartışma genişletilirse yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız” sözleriyle, Erdoğan’a desteğinde hedef büyüttüğü öğrenildi.

MHP Lideri’nin siyaseten ön alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2033’e kadar Cumhurbaşkanı olması için gereken desteği vereceği kaydedildi.

Bahçeli neler demişti?
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da Düzenlenen Milletvekilleri-Merkez Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde cumhurbaşkanı seçimi konusunda değerlendirmelerde bulundu. MHP Lideri Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2007 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun 367 kişinin oylamaya katılma şartını ortaya atmasıyla yaşanan krizi anımsatan Bahçeli,   "Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz" dedi.

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