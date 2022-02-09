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Fenerbahçe Beko Real Madrid'e potayı göstermedi sahadan sildi maç kapalı gişe oynandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e potayı göstermedi sahadan sildi maç kapalı gişe oynandı

Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti.

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Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Sergio Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 4. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 17-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Beko, son 6 dakika 9 saniye sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında ilk periyodu 19-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko, ilk basketini 15. dakikada kaydetti. Bu periyotta attığı 8 sayıya karşılık potasında 9 sayıya izin veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 27-17 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda rakibine büyük üstünlük kurdu. 6 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 48-30 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 66-51 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, kapalı gişe oynandı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe Beko: Henry 8, Pierre 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 6, Ahmet Düverioğlu, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Guduric 12, Floyd 9, Polonara 5

Real Madrid: Alocen 4, Abalde, Llull 12, Poirier 2, Tavares 14, Williams-Goss 2, Causeur 2, Randolph, Rudy Fernandez 9, Yabusele, Thompkins 3, Nunez 3

1. Periyot: 19-8

Devre: 27-17

3. Periyot: 48-30

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