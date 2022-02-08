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İsmail Kartal: Elendik ama futbolumuzla elenmeyi hak etmedik

İsmail Kartal: Elendik ama futbolumuzla elenmeyi hak etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşam elendik ama bu futbolumuzla elenmeyi hak etmedik." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Kayserispor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün Fenerbahçe, her şeyi yaptı. 11'e 11'ken de baştan sona üstün oynayan, ne yaptığını bilen ve maçı kazanmak isteyen bir Fenerbahçe vardı. Futbol adına bir şey ortaya koyamayan Kayserispor karşısında çok pozisyon üretmemize rağmen o golü bir türlü bulamadık."

"Söyleyecek bir şey bulamıyorum, futbolun adaleti bize tecelli etmedi."

"Oyunumuzun geliştiğini görebiliyorum"
"Oyunumuzun geliştiğini görebiliyorum, bunu görebilen insanlar da var. Bazı maçları kaybedersin ama bu şekilde kaybetmek beni de oyuncularımı da çok üzdü. Böyle bir gol yiyip elenmeyi, benim takımım hak etmedi."

"Bu akşam elendik ama bu futbolumuzla elenmeyi hak etmedik."

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