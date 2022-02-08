10 kişilik Kayserispor'dan son saniye darbesi! Fenerbahçe kupaya veda etti
TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Hikmet Karaman'ın ekibinde Uğur Demirok 45+2'de direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kayserispor'a turu getiren gol ise Ramazan Civelek'in 90+4'te kullandığı frikik atışıyla geldi. Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.Abone ol
20. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi'nin rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışından Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.
40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girmek isterken Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur Demirok'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
54. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
57. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
67. dakikada sağ kanattan Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
90+4. dakikada Ramazan Civelek'in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Berisha'a çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 0-1
Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Fenerbahçe: 0 - 1 :Kayserispor
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Kim, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha
Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)
Gol: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)