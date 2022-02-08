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Felçlileri ayağa kaldıracak tedavi! Bilim insanları geliştirdi

Felçlileri ayağa kaldıracak tedavi! Bilim insanları geliştirdi

Yayımlanan yeni bir çalışmaya göre felçli insanların ayağa kalkarak basit hareketler yapmasını sağlayan bir tedavi yöntemi geliştirildi.

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İSVİÇRELİ bilim insanları felç geçiren hastalara umut olabilecek bir tedavi geliştiriyor. Nature dergisinde yayımlanan makalenin sonuçlarına göre; üç erkek deneysel bir tedaviye katıldı. Felçli olan bu insanların hepsi omurilik zedelenmesi yaşamıştı. Deneysel tedavi sonucu Michel Rocatti adındaki hasta yeniden basit hareketleri yapabilecek seviyeye geldi.

STIMO adı verilen tedavi kapsamında Roccati'nin omuriliğine 16 elektrot yerleştirildi. Elektrotlar karın boşluğuna ve deri altına yerleştirilen kalp pillerinden veri alıyor. Pillerden gelen sinyaller elektrotlar aracılığıyla kasları uyarıyor. Üç katılımcının tamamı bacaklarını hareket ettirme yetisini kaybetmişti. İkisinde ayrıca duyu kaybı da vardı.

Buna benzer başka uygulamalar da yapılmıştı ancak STIMO'da katılımcıların ilk kez bağımsız bir şekilde hareket edebildiği öne sürüldü. Araştırmayı benzerlerinden ayıran bir diğer nokta ise hissetme duyusunu kaybetmiş felçli hastaların da yürüyebilmiş olması. Doktorlar şu anda yürüme işleminin oldukça sınırlı bir hareket alanını sağladığını söyledi.

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