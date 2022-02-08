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Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı: ABD onları da sattı

Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı: ABD onları da sattı

YUNANİSTAN basını ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin çıkarları için kendilerinden sonra Mısır'ı da sattığını öne sürdü.

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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceği iddialarında bulunmasının ardından ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

"ABD, Mısır'ı satıyor"
Son gelişmeler Yunan basınından büyük yankı uyandırırken News Break isimli haber sitesinde ABD'nin Mısır'ı da sattığı vurgulandı. Biden hükümetinin her alanda Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

Yunan basını ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda faaliyete geçireceği ancak vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yaptı. "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler" ifadelerine yer verildi.

EastMed projesi nedir?

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Türkiye bypass edilerek İsrail'den Güney Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini geri çekti.

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