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Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li danslı çekim için flaş karar

Trabzon'da Sümela Manastırı'nda İl Kültür Müdürlüğü'nden alınan izinle DJ eşliğinde danslı çekime eleştiri yağmış Yunanistan'dan da tepki gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle DJ’lerin 30 kişilik ekiple çektiği tanıtım filmi sırasında ortaya çıkan çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edildiği görüntüler tepki çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?
Sümela Manastırı'nda Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan özel izinle DJ Ahmet Şenterzi ekibiyle birlikte bir tanıtım klibi çekmişti. Tarihi manastıra ses sistemleri kurulmuştu.

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