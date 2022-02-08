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Galatasaray Oğulcan Çağlayan’ı Eyüpspor’a kiraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray Oğulcan Çağlayan’ı Eyüpspor’a kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Transfer Eyüpspor tarafından da duyurulurken, Oğulcan kendisini eflatun-sarılı yapan sözleşmeye imza attı. Eyüpspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oğulcan Çağlayan’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız transfer sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle Galatasaray kulübüne teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir futbolcuyu kadromuza kattık, mutluyuz. Oğulcan, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri. 1. Lig’de daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadı. İnşallah 3. şampiyonluğu da bizimle yaşar.’’

Oğulcan Çağlayan: “Hedefimiz Süper Lig’e yükselmek”
Eyüpspor’a katıldığı için mutlu olduğunu aktaran 25 yaşındaki futbolcu ise, “Başkanımız Murat Özkaya nezdinde bana güvenip, bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur” ifadelerine yer verdi.

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