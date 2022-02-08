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YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?

YKS 2022 başvurusu ücreti kaç para, hangi bankaya ödeme yapılacak?

Üniversite hayali kuran öğrenciler 2022 yılında yapılacak olan üniversite sınavı yani YKS ne zaman araştırması yapmaya başladı. YKS sınav başvurusu 11 Şubat'ta başlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarını içeren YKS sınavı ise 18-19 Haziran arasında yapılacak. Peki YKS başvuru ücreti 2022 kaç para olacak?

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Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için geri sayım başladı. Zorlu bir maratona hazırlanan öğrenciler YKS sınavı başvuruları için hazırlıklara başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular 11 Şubat'ta başlayacak ve 7 Mart'a kadar devam edecek. Peki YKS başvurusu nasıl, nereye yapılacak? 2022 YKS sınav başvuru ücreti kaç para olacak, hangi bankaya ödenecek?

YKS başvurusu ne zaman: 

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır: 

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS tarihleri ne zaman: 

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız

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