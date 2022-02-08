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Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Deniz Yücel'in avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Yücel'in avukatları, hakaret kastı olmadığını belirterek beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Deniz Yücel'i 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 345 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

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