Meclis lokantasının fiyatlarına bakın! 'Bu gerçek mi?' diyen Şahan Gökbakar inanamadı: Nasıl 12 lira oluyor delireceğim

Vatandaş sıkıntılı günler geçirirken sosyal medyaya düşen TBMM’deki yemek fiyatları olay oldu. Meclis lokantasında yendiği belirtilen yemeklerin adisyonunu paylaşan Şahan Gökbakar, milletvekillerine seslenirken, Twitter kullanıcıları sert tepki gösterdi.

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Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Enflasyonun en fazla hissedildiği alan ise gıda oldu. Özellikle ayçiçek yağı ve sebze fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Hal böyleyken maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği Meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışılmaya başlandı. Dışarıda porsiyonu 50-60 lira arasında değişen et ürünlerinin Meclis'te düşük fiyata satılması eleştirileri de beraberinde getirdi.



Tartışmalar devam ederken Meclis lokantasının fiyat listesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Adana kebap 18 TL'den, büyük ayran ise 2,5 TL'den satışa çıkarıldı. 2 porsiyon ciğer şiş ızgaranın 46 TL olduğu Meclis lokantasında 12 bardak çayın toplamda 18 TL'den satılması da dikkat çekti.







Tüm bu masraflar için 255 TL

Meclis lokantasında yemeklerin yanı sıra tatlılarda da ciddi bir ucuzluk olduğu görüldü. Dışarıda kasesi en az 15-20 TL'den satışa sunulan fırın sütlacın tanesine 4 TL fiyat biçildi. Kutu içeceklerin de yarı fiyatına satıldığı Meclis lokantasında, dışarıda hayli pahalı olduğu bilinen kuzu şişe de 22 TL fiyat biçildi. Meclis lokantasında kesildiği belirtilen fişteki toplam fiyat da çekti. Buna göre yemek masasını donatan bir milletvekili, tüm bu masraflar için 255 TL ödemiş oldu.



"#şükürbugündedoyduk"

Meclis lokantasında çorbanın 2,50 TL'ye Adana kebabın 18 TL'ye, kuzu şişin 22 TL'den satılması dikkat çekerken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyada dolaşan adisyonu paylaştı. Gökbakar, şükür bugün de doyduk etiketiyle paylaştığı adisyonu milletvekillerine ''Bu gerçek mi? Yani siz mecliste gercekten 2.5 liraya corba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz? #şükürbugündedoyduk'' diyerek sordu.







"Kabartma tozu 13 lira, Kıymalı pide nasıl 12 lira oluyor"

Sosyal medya kullanıcılarının kimisi “Haram olsun” derken, kimisi de “2008’den görsel sandım” diye yazdı. Patlıcanın kilosunun 45 lira olduğunu hatırlatan bir kullanıcı da “Evlere servis olmalı, biz de isteriz” dedi. Bir başka kullanıcıysa “Kabartma tozu 13 lira, Kıymalı pide nasıl 12 lira oluyor. Delireceğim” diye paylaşım yaptı.



Geçen yıl kuzu parça 10 TL'ydi

Geçen yıl sosyal medyaya yansıyan fişte Meclis’in lokantasında mercimek çorbası ve cacık 2 TL iken, kuzu parça ve bulgur pilavı ise 10 TL’den satılıyordu. TBMM İletişim Koordinatörlüğü tarafından geçen yıl yapılan açıklamada Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarıyla ilgili "TBMM lokantası kar amacı güden ve ticari faaliyet yürüten yerlerden değildir. Meclis lokantasında zarar etmeme hedefiyle, sadece maliyeti elde etmek üzere yemek yapılmakta ve sunulmaktadır." denilmişti.







Karsız ve maliyetine yemek hizmeti

Açıklamada "TBMM’nin söz konusu Üyeler Lokantası’ndan milletvekilleri, milletvekillerini ziyarete gelen misafirleri, basın mensupları ve çalışan personel yararlanmaktadır. Bilindiği gibi, birçok kamu kurumunun lokantalarında da benzer yaklaşımla, karsız ve maliyetine yemek hizmeti sunulmaktadır. TBMM lokantasında 'uygun fiyatlı' diye yemek yiyen, sonra yemek fişiyle TBMM'ye kara çalmaya çalışan anlayışı etik bulmadığımızı belirterek, herkesi milli iradenin tecelli bulduğu bu yüce çatıya saygı duymaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.