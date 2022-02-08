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Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

Antalya’da hırsız, çatı katından girdiği iş yerinden çeşitli eşyalar çaldı ve çıkarken masaya bıraktığı not görenleri şaşırttı.

Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarak Mahallesi, Kızılırmak Caddesi üzerindeki bir Almanya ağırlıklı çağrı merkezinde meydana geldi.

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Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

Gece yarısı açık olan üst kattaki kapıdan çatıya çıkan şüpheli daha sonra Hakan Düzgünkaya’ın iş yerine kapıdan girdi. 

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Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

Masa üzerindeki onlarca bilgisayara, telefonlara dokunmayan şüpheli gözüne musluk, ocak, keser, bıçak ve buzdolabındaki gıda ürünlerini kestirdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika içeride kalan şüpheli, karnını da doyurdu. 

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Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

İşi yerindeki tüm muslukları söken şüpheli diğer ürünleri de aldıktan sonra askıda bir çalışanın ceketini giyip iş yerinden ayrıldı. Şüphelinin elinde poşetle ve üzerindeki montla iş yerinden çıktığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 

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