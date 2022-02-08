Antalya'da hırsızın bıraktığı notu görünce şaka sandı! Gerçeği anlayınca sabahları davet etti: Yol gösteririz

İşi yerindeki tüm muslukları söken şüpheli diğer ürünleri de aldıktan sonra askıda bir çalışanın ceketini giyip iş yerinden ayrıldı. Şüphelinin elinde poşetle ve üzerindeki montla iş yerinden çıktığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.