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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan canlı yayında saati duyurdu

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan canlı yayında saati duyurdu

İSTANBUL'da yağışlı hava sürerken, vatandaşlara uyarılar peş peşe geliyor. Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan İstanbul'da yağışın gün boyunca devam edeceğini, öğleden sonra 80 KM'ye ulaşan fırtınanın da etkili olacağını belirtti. Yağış ne kadar sürecek, kar yeniden gelecek mi?

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Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan, İstanbul hava durumu ile ilgili AHaber canlı yayında önemli  değerlendirmelerinde bulundu. Bayhan, İstanbul için yağışlı havanın gün boyunca süreceğini belirtti. Bayhan ayrıca, özellikle akşam 20.00 ile - 21.00'den sonra bazı bölgelerde karla karışık yağmur görüleceğini ifade etti. Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan, şunları söyledi:

-Bugün atmosfer çok hareketli. Yurdun tamamında yağışlı hava bekliyoruz. Özellikle, Akdeniz ve Ege kıyılarının tamamında yağış ve kuvvetli lodos bekliyoruz. Öğle saatlerine kadar, Antalya'ya kadar olan kısımlarda yağış bekliyoruz. Öğleden sonra yağış kuşağı İç Anadolu'ya doğru hareket ediyor

-Ankara'da kuvvetli olmak üzere, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Isparta, Uşak'ta kar yağışı bekliyoruz. Gün boyunca ve yarın da kar yağışları devam edecek. Güneydoğu'da kar yağışı yerini yağmura bıraktı, ama kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Doğu Anadolu'da kısmen diğer günlere daha az yağış var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde, İstanbul saatlik hava durumu şöyle:

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