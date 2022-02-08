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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada 3 sivil öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada 3 sivil öldü

Suriye'de Deyrizor’un güneydoğu kırsalındaki Aşşara bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada 3 sivil hayatını kaybetti.

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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Aşşara bölgesinde Fırat Nehri'nin doğu yakasından batısına yakıt kaçaklığı yapan bir grup nedeniyle terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Nehri üzerinden, Curzi köyünden Deblan köyüne petrol kaçakçılığı yapan bir gruba silahlı baskın düzenledi.

Söz konusu kaçakçı grup, Esed rejiminin kontrolündeki Deblan köyüne kaçtı.

YPG/PKK'nın bu gruba açtığı ateşe rejim güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Silahlı çatışma sonucunda, Fırat Nehri'nin batısında Esed rejiminin kontrolündeki Deblan ve Greybe köyünden ikisi çocuk ve biri kadın 3 sivil hayatını kaybetti.

Çatışmaların gece saatlerinde şiddetlenmesi üzerine, YPG/PKK'nın işgalindeki Curzi, Süveydan ve Ebu Hardub köyleri ile Esed rejiminin kontrolündeki Deblan ve Greyba köyünden onlarca aile evlerine terk etmek zorunda kaldı.

Fırat Nehri'nin doğu yakasından batısına yakıt kaçaklığı yapan gruplar yüzünden terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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