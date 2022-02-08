AÖF 2. dönem kayıt yenileme ücreti kaç para hangi bankaya ödenir?

AÖF kayıt yenileme işlemleri birçok öğrencinin gündeminde. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler bahar dönemi için ders ekle/sil seçimi yapacak. AÖF kayıt yenileme işlemi 18 Şubat'a kadar öğrenci veya e devlet şifresi ile yapılacak. Peki kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

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Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler için AÖF 2. dönem (bahar dönemi) kayıt ve ders seçimi (ekle-sil) maratonu başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat'ta başladı. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme. işlemlerini öğrenci ya da e devlet şifresi ile kolayca online yapacak. 18 Şubat'a kadar AÖF kayıt işlemimi ve ders seçimini yapan öğrenciler kaç para kayıt yenileme ücreti ödeyecek? kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme ne zaman:

Öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme nasıl olur:

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF harç ücretleri 2022

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir:

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.