8 yılın ardından bir ilk! Google Chrome logosunu değiştirdi: İşte yeni hali...

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Google Chrome, 8 yıl aradan sonra logosunu güncelleme kararı aldı.

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Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Chrome, 2008'den bu yana internet dünyasında. 2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe giden tarayıcının 2022 logosu ise 2014'le 'birebir aynı' olarak yorumlandı. Hatta 2022 tasarımın 2011'e daha çok benzediğini öne sürenler oldu. Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.



Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu'ya göre ise bu ince değişiklikler aslında başka anlamlar sunuyor. Hu, Google'ın daha modern marka ifadesine uyum sağlamak için gölgeleri kaldırarak, orantıları hassaslaştırarak ve renkleri parlaklaştırarak ana marka simgesini sadeleştirdiklerini söylüyor. Hu ayrıca, yeşil ve kırmızının belirli tonlarını yan yana koymanın hoş olmayan bir renk titreşimi yarattığını da keşfettiklerini, bu yüzden bunu azaltmak için ana simgeye çok ince bir gradyan ekledik ve simgeyi daha erişilebilir hale getirdiklerini belirtiyor.







İşletim sistemlerine göre özelleştirildi

Chrome'un yeni logo tasarımı, işletim sistemlerine göre özelleştirildi. Örneğin, Windows'ta simgeler açıkça derecelendirilmiş bir görünüm alırken ChromeOS'ta, sistem simgelerinin geri kalanının görünümüne uyması için daha parlak renkler aldı. MacOS'te 3D görünüm alan logo, iOS'te yeni bir tasarıma sahip olacak ve bir kutucuk içine yayılacak. Hu ayrıca, tasarım ekibinin her renk arasında sınır görevi gören beyaz bir çizgiyle denemeler yaptığını, ancak bunun genel simgeyi küçülttüğünü ve potansiyel olarak diğer Google uygulamaları arasında tanınmayı zorlaştırdığını tespit ettiğini belirtti.