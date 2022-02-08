BIST 2.003
DOLAR 13,62
EURO 15,57
ALTIN 797,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

Kahramanmaraş'ta 96 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi! Eve girince şok oldu

Kahramanmaraş'ta 96 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi! Eve girince şok oldu

KAHRAMANMARAŞ’ta yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

Abone ol

Olay, Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesindeki müstakil bir evde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mahalle sakinleri, yalnız yaşayan 96 yaşındaki Melek Çokdurduran’ın evinin pencerelerinden duman çıktığını fark edince içeri girdi. Komşuları, yaşlı kadının vücudunun bir kısmının yandığını görünce durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, yaşlı kadının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangında yandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.



"Bez yanınca kendisi de yanmış"
Çokdurduran’ın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayın görgü tanığı Mehmet Güngör, “Ben içeri girdim ve dumandan bir yeri göremedim. İçeri girdiğimde yaşlı kadının yarısı yanmıştı zaten. Isıtıcı yanındaki bir bezi yakmış, bez yanınca kendisi de yanmış. Tek yaşıyordu, yürüyemiyordu ve yaşlıydı” dedi. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müstehcen içeriklerde fotoğrafını kullanıp ailesine gönderdi! Tecavüz planı yaptı: Derya Kuş tacizi ifşa etti
Foto Galeri Müstehcen içeriklerde fotoğrafını kullanıp ailesine gönderdi! Tecavüz planı yaptı: Derya Kuş tacizi ifşa etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan Türkiye'yi erken seçime götüreceğini iddia etti! 11 milletvekili istifa ederse...
Tanju Özcan Türkiye'yi erken seçime götüreceğini iddia etti! 11 milletvekili istifa ederse...
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı savruldu! Yaralılar var
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı savruldu! Yaralılar var
Oytun Erbaş kimdir aslen nereli kiminle evli? Oytun Erbaş otizmli mi?
Oytun Erbaş kimdir aslen nereli kiminle evli? Oytun Erbaş otizmli mi?
MHP'den sosyal medya için yeni şikayet komisyonu teklifi
MHP'den sosyal medya için yeni şikayet komisyonu teklifi
Yapılandırmada tarihi rekor kırıldı Bakan Nebati açıkladı
Yapılandırmada tarihi rekor kırıldı Bakan Nebati açıkladı
Milli Takımın yeni sponsoru belli oldu! Nihat Özdemir yayın ihalesi için başvuranların sayısını açıkladı
Milli Takımın yeni sponsoru belli oldu! Nihat Özdemir yayın ihalesi için başvuranların sayısını açıkladı
Dijital dönüşüm sürecinde KOBİ'leri bekleyen büyük risk
Dijital dönüşüm sürecinde KOBİ'leri bekleyen büyük risk
Putin ile Macron'un 5 saatlik görüşmesindeki masa gündem oldu Putin mesaj mı verdi?
Putin ile Macron'un 5 saatlik görüşmesindeki masa gündem oldu Putin mesaj mı verdi?
Kayseri'de kanepe ile duvar arasında yakalandı! 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sordu
Kayseri'de kanepe ile duvar arasında yakalandı! 'Hangi kanalda çıkacağız' diye sordu