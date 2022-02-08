Oytun Erbaş kimdir aslen nereli kiminle evli? Oytun Erbaş otizmli mi?

Son günler yaptığı bilimsel açıklamalarda çok akraba ilişkileri hakkında söyledikleri ile konuşulan Doç Dr. Oytun Erbaş'ın merak konusu oldu. hayatı merak konusu oldu. Yapmış olduğu deneysel çalışmalarla ödüller alan Oytun Erbaş İzmir Ödemiş doğumlu ve 42 yaşında. Peki Oytın Erbaş evli mi, otizmli mi?

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Pandeminin başından beri adını sık sık duyduğumuz Oytun Erbaş, son günlerde bilimse araştırmalar ile de değil de ailesi ile gündemde. Oytun Erbaş'ın 'babam pazarcı' demesiyle başlayan ilginç olaylar son olarak "Babam değil dedem pazarcıydı" şeklinde açıklama yapması ile daha da karmaşık bir hal aldı. Ancak Oytun Erbaş'ın dedesinin de veteriner olduğu anlaşıldı. Bu garip açıklamaların ardından otizmli bir doktor olan Oytun Erbaş'ın hayatı merak konusu oldu.

Kayıldığı televizyon programları ve son günlerde koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Oytun Erbaş'ın hayatı merak konusu oldu. İnflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri, Oytun Erbaş'ın çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Oytun Erbaş ve pazarcılık yapıyor dediği babası

Dr. Oytun Erbaş, katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Oytun Erbaş’ın Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

İşte, Oytun Erbaş’ın hayatına ilişkin bilgiler

Oytun Erbaş kimdir: Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır. Esas deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş, sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Halen Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki “Experimental Medicine” ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki “Deneysel Tıp” İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

Oytun Erbaş, yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü’’(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü’’(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.