İçişleri Bakanlığından 24 ilimize kuvvetli kar yağışı uyarısı! 20 santimetreyi geçecek

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan verilere dayanarak 24 kente kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler ışığında kapsamlı bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamada, 28 Aralık 2025 Pazar günü yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

BATI KARADENİZ'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞACAK

Bakanlık açıklamasına göre, Pazar günü Batı Karadeniz hattında zorlu hava koşulları etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkarak "yoğun kar yağışı" şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

24 KENTTE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kar yağışının sadece Karadeniz ile sınırlı kalmayacağı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Van’da 5 ila 20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Zamanla Iğdır'ın yüksek kesimlerinin de bu yağıştan etkileneceği ifade edildi.

Bölgedeki bazı iller için ise uyarı seviyesi daha yüksek tutuldu. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların yoğunlaşarak 20 santimetreyi aşması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE DİKKAT

Uyarıda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin belirli noktalarına da özel olarak dikkat çekildi. Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yer alan Kulp, Lice, Hazro ilçeleri ile Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii, Batman’ın kuzey ilçeleri Kozluk ve Sason ile Siirt’in kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı aktarıldı.

BUZLANMA VE TİPİ TEHLİKESİ

İçişleri Bakanlığı, beklenen yoğun kar yağışları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma, don olayları ve yüksek kesimlerde görülebilecek tipi riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların yetkili mercilerin yapacağı anlık uyarıları dikkate almalarının önem arz ettiği hatırlatıldı.