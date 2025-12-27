BIST 11.294
DÜNYA

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji unsurları ve askeri işletmeleri vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna ordusu için kullanılan enerji altyapı tesislerine ve askeri sanayi alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

