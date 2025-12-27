BIST 11.294
Netanyahu'nun alçak planı tepki çekmişti: Somali'den İsrail açıklaması!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyinde yer alan Somaliland bölgesini tanıma yönündeki adımına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Mahmud, açıklamasında, "Başbakan Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı. Somali’nin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Mahmud, bu tür adımların yerleşik hukuk ve diplomasi kurallarına ters düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali'nin ulusal birliğine de dikkati çekerek, "Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud'un açıklaması, İsrail'in Somaliland'i tanıdığı yönündeki açıklamaların ardından Somali yönetiminin en üst düzeyden verdiği ilk tepkilerden biri olarak kayda geçti.

İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

