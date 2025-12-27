Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni transfer hamlelerinin ardından kadrodan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan 7 futbolcunun, önümüzdeki süreçte takımdan ayrılması bekleniyor. Hazırlanan teknik raporda yer alan listeye sürpriz bir ismin de dahil edildiği öğrenildi.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de, yapılacak yıldız transferler kadar takımdan ayrılacak olan oyuncular da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco'nun gelecek planlarında yer vermediği 7 futbolcuya, kısa süre içinde resmi olarak yolların ayrılması bekleniyor.

YOLLARIN AYRILACAĞI İLK 3 İSİM

Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı deneyimli oyuncular Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile öncelikli olarak yollarını ayıracak. Sarı-lacivertliler, 3 isme de kendisine kulüp bulmalarını istedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Sebastian Szymanski ile golcü isim Youssef En-Nesyri, kiralık ya da bonservisleriyle takımdan gönderilecek. Bu oyunculara talip olan kulüplerle görüşmeler tam gaz devam ediyor.

EMRE MOR'A DA GÜLE GÜLE

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana hiçbir maçta forma şansı bulamayan Emre Mor'la da yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

SÜRPRİZ AYRILIK: BROWN

İtalyan teknik direktör Tedesco'nun gönderilecekler listesindeki sürpriz isim ise Archie Brown oldu. Yönetim, 2 ay sakatlığı bulunan İngiliz isimle de yollarını ayırmayı planlıyor.