Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı

Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, çadırlarda ve yetersiz barınma merkezlerinde hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırıyor.

Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kış Filistin topraklarında üçüncü şiddetli soğuk hava sisteminin etkili olduğunu söyledi.

Son alçak hava basıncın cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığını ve pazar akşamına kadar süreceğini aktaran Allami, pazartesi gününden itibaren ise bölgenin dördüncü kez bir alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceğini belirtti.

Bölgede saatte 70 ila 80 kilometre hızında kuvvetli rüzgarın beklendiğini yağışların ise yer yer şiddetli olacağını ve bazı bölgelerde dolu şeklinde görülebileceğini aktaran Allami, soğuk havanın Gazze genelinde etkili olduğunu, akşam saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini, bunun da yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı zorlukları artıracağını vurguladı.

Alçak basıncın, özellikle yağışların yol açabileceği su birikintileri ve sel nedeniyle çadırlarda yaşayanlar için ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çeken Allami, kuvvetli rüzgarların daha önce İsrail saldırılarında hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan binaların çökme riskini artırdığını söyledi.

Allami, Filistinlilere çadırlarını kuvvetli rüzgarlara karşı halat ve kazıklarla sabitlemeleri, yağmur sularının çadırlardan uzaklaştırılması için imkanlar dahilinde drenaj kanalları açmaları ve ısı yalıtımını artıracak önlemler almaları çağrısında bulundu.

Gazze’de aralık ayından bu yana etkili olan alçak basınç sistemleri nedeniyle, Sivil Savunma Müdürlüğünün daha önce yaptığı açıklamaya göre, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 17 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı dönemde, evleri İsrail tarafından yıkılan ve barınma merkezlerine sığınan yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık yüzde 90’ının kaldığı alanlar su altında kaldı.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisinin önceki verilerine göre, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlası, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi.

Ayrıca, aylar süren İsrail saldırılarında hasar gören çok sayıda konut, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Alternatif barınma imkanlarının bulunmaması, İsrail’in geçici konutlar ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle Filistinliler, yıkılma riski taşıyan hasarlı binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına ve Birleşmiş Milletler verilerine göre maliyeti yaklaşık 70 milyar doları bulan, sivil altyapının yüzde 90’ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.