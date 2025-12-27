BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta, düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenaze törenine katıldıktan sonra, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Abone ol

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bayraktaroğlu'nun Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Menfi'ye Türkiye hükümetinin taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve şehit ailelerin acısını paylaştığını ve iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini teyit etti."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"
Libya'dan Türkiye açıklaması! Düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşti
Libya'dan Türkiye açıklaması! Düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşti
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi
Asgari ücret zammı etiketlere yansıdı mı? Bakanlık düğmeye bastı!
Asgari ücret zammı etiketlere yansıdı mı? Bakanlık düğmeye bastı!