Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya'nın başkenti Trablus'ta, düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenaze törenine katıldıktan sonra, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç'i başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bayraktaroğlu'nun Libya askeri heyetinin jetinin Ankara'da düştüğü trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Menfi'ye Türkiye hükümetinin taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve şehit ailelerin acısını paylaştığını ve iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun devam edeceğini teyit etti."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.