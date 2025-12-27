Yıllarca yanlış isimle yaşadılar! Türkiye'de en fazla değiştirilen isimler hangileri?

Nüfus kayıtlarında yapılan değişikliklere göre, yazım, telaffuz ya da kişisel nedenlerle en çok değiştirilen isimlerin başında Yunis yer aldı.

EN ÇOK İSİM VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ŞEHİRLER

– İstanbul: 19.271 ad değişikliği, 45.332 soyadı değişikliği yapıldı.



– İstanbul’u Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya gibi iller takip ediyor.