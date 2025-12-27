Yıllarca yanlış isimle yaşadılar! Türkiye'de en fazla değiştirilen isimler hangileri?
Yıllar boyunca kimliklerdeki harf hataları ve yanlış yazımlar yüzünden sorun yaşayan vatandaşlar, isimlerini keyfi değil zorunluluktan değiştirdi. Türkiye’de en fazla düzeltilen isimler açıklandı.
Nüfus kayıtlarında yapılan değişikliklere göre, yazım, telaffuz ya da kişisel nedenlerle en çok değiştirilen isimlerin başında Yunis yer aldı.
EN ÇOK İSİM VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ŞEHİRLER
– İstanbul: 19.271 ad değişikliği, 45.332 soyadı değişikliği yapıldı.
– İstanbul’u Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya gibi iller takip ediyor.
Uzmanlar, isim değişikliği taleplerinin büyük bölümünün yazım hataları ve günlük hayatta yaşanan zorluklardan kaynaklandığını belirtiyor.
İŞTE EN FAZLA DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER
YUNUS
ESMA
