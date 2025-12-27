Asrın inşa seferberliği sona erdi: Toplam 455 bin konut teslim edildi
Deprem bölgesinde yürütülen 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla son teslim töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Hatay'da gerçekleştirildi.
Asrın seferberliğinde mutlu son. Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.
TAMAMLANAN EV VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357'YE ULAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.
Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.
42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT DAHA YAPILACAK
15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı.