BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!

Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"