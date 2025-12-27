Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu test sonucu açıklandı.

Abone ol

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.

Yalova’da 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü’nün ölüm gecesinde evde bulunan Sultan Nur Ulu, ifadesinde şu iddiada bulundu: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü.”

Soruşturma devam ederken Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, vekillikten çekildiklerini duyurdu.