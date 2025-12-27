BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Trablus’ta taziye ve diplomasi trafiği

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Trablus’ta taziye ve diplomasi trafiği

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara’da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Trablus’ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Abone ol

Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarda bulunan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi binasında Başkan Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de hazır bulundu.

TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Bayraktaroğlu, Ankara’da yaşanan uçak kazasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek Türkiye hükümetinin taziyelerini Menfi’ye iletti. Bayraktaroğlu’nun, Türkiye’nin Libya halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladığı ve şehit ailelerinin acısını paylaştığını ifade ettiği kaydedildi.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik kararlılık da teyit edildi. Tarafların, mevcut iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

KAZA 23 ARALIK'TA MEYDANA GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan jet, 23 Aralık’ta Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş; kazada uçaktaki 5 kişilik Libya askeri heyeti ile mürettebat yaşamını yitirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı
İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri: 10 milyon lira idari işlem uygulandı
Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki enerji ve askeri unsurları vurduk
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi yaptı
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
1 Ocak'ta İstanbul'da ulaşım ücretsiz
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Olumsuz hava koşulları Gazze’de, yerinden edilenlerin dramını daha da ağırlaştı
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Fenerbahçe'de toplu veda! Kadrodan 7 isim birden ayrılıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak