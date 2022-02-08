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Fatih Altaylı, Turgay Güler'e 'medya meczubu' deyip topa tuttu! İşin iyice cılkını çıkardılar

Turgay Güler, CNN Türk canlı yayınında "Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın" dedi. Fatih Altaylı, "Millet elektrik faturaları, doğalgaz faturaları altında ezilirken iktidar gölgesinde toplumdan kopan bir grup medya meczubu işin iyiden iyiye cılkını çıkardı" deyip topa tuttu.

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları tartışılırken Turgay Güler, "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" deyince kıyamet koptu. Turgay Güler espri yaptığını sanırken vatandaşı aşağılamakla suçlandı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da isim vermeden Turgay Güler'i 'medya meczubu' ilan etti. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü: 

Bir grup medya meczubu iyice cılkını çakırdı
Millet elektrik faturaları, doğalgaz faturaları altında ezilirken iktidar gölgesinde toplumdan kopan bir grup medya meczubu işin iyiden iyiye cılkını çıkardılar.
Biri televizyona çıkıp “Kuru fasulye dağıtacağız herkes kendi gazını üretip ısınacak” diye dalga geçiyor.
Bazıları ise tehdit ediyor.

Neymiş efendim, bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış
Neymiş efendim, bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış, camına elektrik faturasını asıp isyan eden lokantaya vergi denetmeni yollamak lazımmış.
Zaten en iyi bildikleri şey bu.
Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et.
Ve bunları yazanlar iktidar savunucuları.

İktidar çanağından yalayarak semirmiş medya
İbrahim Kalın çıkıp insan gibi konuşuyor ve “Durumun farkındayız. Faturalara çözüm arıyoruz” diyor.
Ama iktidar çanağından yalayarak semirmiş medyası ya dalga geçiyor ya tehdit ediyor.

Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o
Üşüyene, ödeyemeyene kuru fasulye dağıtacaklarmış, bu kadar da olmaz diyene vergi denetimi yapacaklarmış.
Aferin size.
Aynen böyle devam edin.
Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz.
Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o.

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