8 Şubat altın fiyatları yükselişte 800 liraya doğru gidiyor! İslam Memiş "Gram alan yanlış yapar" dedi

Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının ardından dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı. Fransa Başkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmaması da savaş sinyallerini körüklemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor.