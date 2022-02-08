8 Şubat altın fiyatları yükselişte 800 liraya doğru gidiyor! İslam Memiş "Gram alan yanlış yapar" dedi
Altın fiyatları jeopolitik risklerden beslenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altına olan talebinin artmasıyla birlikte hem ons hem de gram altın tarafında yükselişler yaşanıyor. 8 Şubat altının gram fiyatı 796 liraya yükseldi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de 'gram üzerinden giden yanlış yapar' dedi formülü verdi.
Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının ardından dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı. Fransa Başkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmaması da savaş sinyallerini körüklemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor.
Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi.
Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1820 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 08:02 itibarıyla ons altın 1821 dolardan alıcı buluyor.
Gram Altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından dolayı yükselişe geçti.