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e okul nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022 MEB yeni haberi

e okul nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022 MEB yeni haberi

2. dönemin başlaması ile birlikte birçok veli ve öğrenci 2. dönem lise nakil başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. MEB e okul'da yayınlanan okullara tercihe bağlı nakil başvurusu yapabilecek öğrenciler MEB'den gelecek son nakil haberi bekliyor. Açık okul kontenjanları e Okul üzerinden yayınlanacak. Peki, nakiller ne zaman açıklanacak 2022? İşte, 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri

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Birçok veli ve lise öğrencisi 2. dönemin başlaması ile birlikte MEB'in e okul üzerinden yayınlayacağı lise nakil başvurusu yapılacak okul listesine ve kontenjan bilgisine kilitlendi. e okul VBS girişi ile öğrenciler tercihe bağlı nakil başvurusu yapabilecek. Nakil başvuruları şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık gerçekleşiyor. Peki, nakiller ne zaman açıklanacak 2022? İşte, 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler.

2. Dönemle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

Ortaöğretim nakilleri ne zaman ve nasıl yapılır: Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

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