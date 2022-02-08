Soğuk Savaş'tan sonra en tehlikeli döneme girdik!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına yönelik ABD'nin kaygılarını paylaştığını ve Avrupa'nın "Soğuk Savaş"tan sonraki en tehlikeli dönemden geçtiğini söyledi.

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ABD-AB Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı kapsamında Washington'da bulunan Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde bölgenin, Rusya'nın neden olduğu jeopolitik türbülansın etkisinde kaldığını ifade eden Borrell, enerji konusunun ise Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin merkezinde olduğunu söyledi.

Borrell, "Çünkü Rusya, Avrupa'ya sağladığı önemli enerji tedarikini jeopolitik kazanımlar için bir etki aracı olarak kullanmak konusunda tereddüt etmiyor ve AB'deki enerji fiyatları bir yıl önceye göre 6 ile 10 kat arasında arttı. Bunun tüketicilerin ve ekonominin rekabetçiliği üzerinde çok etkisi var." diye konuştu.

Avrupa'nın bir an önce enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, Avrupa'da enerji tüketiminin büyük ölçüde gaz ve kömüre dayandığını, bunun da yenilenebilir enerjiye dönmek için iyi bir gösterge olduğunu kaydetti.

"AB olarak ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıtı memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD ve NATO ile Rusya arasında güvenlik garantileri konusundaki yazışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Borrell, "AB olarak, ABD ve NATO'nun Avrupa güvenliği üzerine koordinasyon konusunda Rusya'ya verdiği yanıtlardaki unsurları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Borrell, bu yanıtların, birlik ve kararlılıklarını, krizin diplomatik yollarla çözümü için halen alan olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Diplomasinin kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Borrell, "Aynı zamanda, Ukrayna'ya karşı bir daha saldırganlık gösterilirse bu sefer çok daha ağır bedellerin söz konusu olacağına yönelik kararlılığımız da devam ediyor. En iyisini diliyoruz ama en kötüsüne hazırız." diye konuştu.

Blinken: "Avrupa'nın enerjisiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz"

Toplantıda değerlendirmede bulunan Blinken da Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'nın, buna karşılık vermemesi için de Avrupa'yı enerji ile tehdit ettiğini kaydetti.

Blinken, "Rusya, Ukrayna ile 2009'da ihtilafa düştüğünde Avrupa'ya gaz tedarikini durdurmuştu. O zaman insanlar soğuktan ölmüş ve enerji tedariki bozulduğundan ekonomiler de sarsılmıştı. Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmeyi tercih etmesi durumunda, bunun bir daha olmasına müsaade etmeyeceğiz ve enerji tedariki ile enerji fiyatlarının artmasını önlemeye kararlıyız." dedi.

Dünyadaki diğer büyük enerji üreticisi hükümetlerle üretim ve dağıtım kapasitelerini artırmaları için görüştüklerini anlatan Blinken, müttefiklerimiz ve sektör paydaşlarıyla, Rusya'nın gazı kesmesi durumunda ellerindeki enerji kaynağını nasıl paylaşacakları üzerine koordinasyon yaptıklarını kaydetti.

ABD'nin Ukrayna krizi konusunda verdiği alarmın ne kadar doğru olduğuna yönelik soru üzerine Blinken, söyledikleri şeylerin felaket tellallığı olmadığını, basit gerçekler olduğunu söyledi