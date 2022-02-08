Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan vergi müfettişleri atamaları kapsamında göreve atanan isimler Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2022 tarihli sayısında yer aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Hazine ve Maiye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişliklerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aşağıdaki listelerde yer alan isimler atandı.