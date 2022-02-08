BIST 1.998
DOLAR 13,60
EURO 15,54
ALTIN 795,98
HABER /  SAĞLIK
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

DSÖ Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı

DSÖ Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından 2 yıl geçmesine rağmen dünyada temel sağlık hizmetlerinde hala aksama olduğunu bildirdi.

Abone ol

Örgütün internet sitesinde yayımlanan anket sonucunda, DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 90'ının "Kovid-19 nedeniyle temel sağlık hizmetlerinde aksama olduğuna dair bilgi verdiği" kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadeleden ötürü aksayan bu hizmetlerin genellikle kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, HIV, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankete katılan ülkelerin yüzde 36'sının ambulans, yüzde 32'sinin acil bakım ve yüzde 23'ünün acil tedavi alanında aksama yaşadığı bildirildi.

Kovid-19'un ayrıca aciliyeti olmayan tedavilerin yüzde 59'unun ertelenmesine sebep olduğu vurgulandı.

Salgından ötürü temel sağlık hizmetlerinin aksadığı ülkelerin yüzde 92'sinde hastanelerin, Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişim kapasitesini artırmada sıkıntı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 ile mücadelede de aksamalar olduğu ortaya çıkarken, ankete katılan ülkelerin yüzde 56'sında Kovid-19 test ve teşhis ekipmanı, yüzde 64'ünde tedavi ekipmanı ve yüzde 36'sında sağlık çalışanlarına koruyucu elbise tedariklerinde eksiklik yaşandığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet mülakatlar için vekillere liste mi gönderiyor? Açıklama geldi
Diyanet mülakatlar için vekillere liste mi gönderiyor? Açıklama geldi
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Tuğba Özerk şirketleri neler Tosuncuk'un paralarını aklıyor iddiası
Tuğba Özerk şirketleri neler Tosuncuk'un paralarını aklıyor iddiası
Erzurum'da evinin kirasını istedi hayatının şokunu yaşadı! Dehşeti yaşadı: Onu bile yediklerinden şüpheliyim
Erzurum'da evinin kirasını istedi hayatının şokunu yaşadı! Dehşeti yaşadı: Onu bile yediklerinden şüpheliyim
Bakan Fahrettin Koca müjdeledi: Artık 81 ilde!
Bakan Fahrettin Koca müjdeledi: Artık 81 ilde!
Kayseri'de tartışma kavgaya döndü! Babasını kanlar içinde bırakıp öldürdü
Kayseri'de tartışma kavgaya döndü! Babasını kanlar içinde bırakıp öldürdü
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Aldatan alkol alandan daha kusurlu
Yargıtay'dan boşanmada emsal karar: Aldatan alkol alandan daha kusurlu
Safiye Soyman kaç yaşında oğlu ve kızının babası ilk eşi kimdir?
Safiye Soyman kaç yaşında oğlu ve kızının babası ilk eşi kimdir?
Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım Atina'yı ayağa kaldırdı
Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım Atina'yı ayağa kaldırdı
Fırtına etkili oluyor! Eğitime bugün ara verildi
Fırtına etkili oluyor! Eğitime bugün ara verildi