DSÖ Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından 2 yıl geçmesine rağmen dünyada temel sağlık hizmetlerinde hala aksama olduğunu bildirdi.

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Örgütün internet sitesinde yayımlanan anket sonucunda, DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 90'ının "Kovid-19 nedeniyle temel sağlık hizmetlerinde aksama olduğuna dair bilgi verdiği" kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadeleden ötürü aksayan bu hizmetlerin genellikle kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, HIV, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankete katılan ülkelerin yüzde 36'sının ambulans, yüzde 32'sinin acil bakım ve yüzde 23'ünün acil tedavi alanında aksama yaşadığı bildirildi.

Kovid-19'un ayrıca aciliyeti olmayan tedavilerin yüzde 59'unun ertelenmesine sebep olduğu vurgulandı.

Salgından ötürü temel sağlık hizmetlerinin aksadığı ülkelerin yüzde 92'sinde hastanelerin, Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişim kapasitesini artırmada sıkıntı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 ile mücadelede de aksamalar olduğu ortaya çıkarken, ankete katılan ülkelerin yüzde 56'sında Kovid-19 test ve teşhis ekipmanı, yüzde 64'ünde tedavi ekipmanı ve yüzde 36'sında sağlık çalışanlarına koruyucu elbise tedariklerinde eksiklik yaşandığı kaydedildi.