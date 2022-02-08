Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım Atina'yı ayağa kaldırdı

Trabzon Sümela Manastırı'ndaki DJ performansı eşliğinde danslı tanıtım filmine Yunanistan'dan sert tepki geldi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda elektronik müzik eşliğinde dans edildiğini gösteren görüntüler sebebiyle Türk yetkililere tepki gösterdi.

Atina, görüntülerin "rahatsız edici" olduğunu ve "tarihi bir kutsal yapıya saygısızlık yapıldığını" ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerden "kutsal yapıya saygı göstermelerini" ve "gelecekte benzer bir olayın yaşanmamasını" istedi.

Dördüncü yüzyılda inşa edilen Sümela Manastırı, Kültür Bakanlığı tarafından yönetilen bir müze olarak faaliyet gösteriyor.

Trabzon’un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan özel izinle DJ Ahmet Şenterzi ekibiyle birlikte bir tanıtım klibi çekmişti. Tarihi manastıra ses sistemleri kurulmuştu.