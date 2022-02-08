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Derya Büyükuncu'nun milliliği de bitecek! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Derya Büyükuncu'nun milliliği de bitecek! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından 'helva' görseliyle skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu için konuşan Bakaın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu milliliğinin de bitirileceğini duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya gelerek bakanlığının geçen yılki çalışmalarını ve 2022 yılı hedeflerini anlattığı toplantıdaki gündem maddelerinden biri de eski milli yüzücü Derya Büyükuncu oldu.

"Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir" diyen Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Türkiye Yüzme Federasyonu'nca 'daimi hak mahrumiyeti' cezası verilen Büyükuncu’nun 'millilik lisansı'nın da iptal edilmesi için sürecin başladığını açıkladı.

Kasapoğlu, "İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için gereklidir. Açıkçası ben gelinen nokta itibarıyla gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum. Kimsenin bu anlamda hiçbir şekilde insani vasıftan yoksun olarak bir açıklama yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla hem federasyon hem bakanlık süreci en güçlü şekilde yönetecektir" ifadesini kullandı.

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