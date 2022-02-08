BIST 1.998
DOLAR 13,61
EURO 15,55
ALTIN 795,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!

MİT'in yakaladığı Hablemitoğlu suikastçisi Nuri Gökhan Bozkır'la ilgili flaş gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'in yakaladığı Hablemitoğlu suikastçisi Nuri Gökhan Bozkır'la ilgili flaş gelişme!

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Kripto Yatırımda En Akıllısı Bitronit!
Sosyal medyadan yüzbinlerce lira vurgun yapan şebekeye baskın! 13 ilde 37 gözaltı
Sosyal medyadan yüzbinlerce lira vurgun yapan şebekeye baskın! 13 ilde 37 gözaltı
'Tayyip Erdoğan kaseti' almak için İran'a giden CHP'liler kim? Savcı Sayan açıkladı
'Tayyip Erdoğan kaseti' almak için İran'a giden CHP'liler kim? Savcı Sayan açıkladı
Meral Akşener, Özer Çiller'e 'abi' deyip elini öperdi! İYİ Parti liderini çıldırtacak iddia
Meral Akşener, Özer Çiller'e 'abi' deyip elini öperdi! İYİ Parti liderini çıldırtacak iddia
Furkan Akar'dan sürat pateninde Olimpiyatlar'da tarihi başarı
Furkan Akar'dan sürat pateninde Olimpiyatlar'da tarihi başarı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması: NATO karşılık vermeye hazır
ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna açıklaması: NATO karşılık vermeye hazır
Karabük'te ekmeğin içinden kağıt çıktı! Neye uğradığını şaşırdı
Karabük'te ekmeğin içinden kağıt çıktı! Neye uğradığını şaşırdı
DP lideri Gültekin Uysal'dan bomba Tansu Çiller açıklaması
DP lideri Gültekin Uysal'dan bomba Tansu Çiller açıklaması
Macron, Putin ile Ukrayna krizini görüştü
Macron, Putin ile Ukrayna krizini görüştü