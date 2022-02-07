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DP lideri Gültekin Uysal'dan bomba Tansu Çiller açıklaması

DP lideri Gültekin Uysal'dan bomba Tansu Çiller açıklaması

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemden düşmüyor. Yeni parti iddialarına "şimdilik kurmayacağım" şartı ile itiraz eden Çiller'i DP lideri Gültekin Uysal yalanladı.

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TurkTıme'da yer alan Talat Atilla'nın özel haberi, son günlerde Tansu Çiller ile ilgili ortaya atılan parti kurma iddialarını farklı bir boyuta taşıyacak. İşte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a konuya ilişkin sorduğu soruları ve cevapları paylaşan Atilla'nın o haberi;

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuya ilişkin görüş beyan etmek istemese de ısrarlarım üzerine "20 yıldır bu hikayeden bıktık. Bu konuda özel bir değerlendirmeye ihtiyaç duymuyorum. Gündemimiz vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik ve psikolojik sorunlara çözüm üretmek" açıklamasını yaptı. 

DP lideri Uysal: Şu aşamada detaylı bilgi vermeyi uygun görmüyorum
Afyonkarahisar Milletvekili de olan Uysal, "Sizi anlıyorum ama bu konu da toplumun gündeminde. Çiller'den DP'yi kendisine bırakmanız yönünde direkt ya da endirekt bir teklif geldi mi? " soruma verdiği yanıt gündemi sarsacak kadar önemliydi. 

Uysal "Bu bilgiyi yalanlayamam ama konuyla ilgili detaylı özel bir bilgi vermeyi şu aşamada uygun bulmuyorum" şeklinde konuştu.

Şimdi gözler muhalefet ittifakının 6 partisinden birisi olan DP Lideri Gültekin Uysal'ın Ankara'da bomba etkisi yapan bu açıklamalarına Çiller'in ne yanıt vereceğine kilitlendi.

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