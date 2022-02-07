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Fransa'da yaşlı bakımevlerinde kötü muamele krizi büyüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da yaşlı bakımevlerinde kötü muamele krizi büyüyor

FRANSA'da bakımevi alanında dünya lideri olan Orpea grubunun yaşlı bakımevlerindekilere kötü davranmayla suçlanmasının ardından ülkenin en büyük bakımevi grubu Korian'a da benzer ithamlar yöneltildi.

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FRANSA'da gazeteci Victor Castanet tarafından 26 Şubat'ta basılan Les Fossoyeurs adlı araştırma kitabında alanında dünya lideri olan Orpea bakımevlerinde yaşlılara kısıtlı yemek verildiği, tuvalet bakımı yapılması gerekenlerin saatlerce temizlenmediği, 33 kişinin uyandırılması ve kahvaltılarının sorumluluğunun tek bir kişide olması gibi detaylar paylaşıldı. Bakımevlerinde çalışanların şahitliklerine dayandırılan kitapta aylık ücretleri 6 bin 500 avrodan 12 bin avroya değişen ve ülke şartlarında göre oldukça pahalı olan Orpea grubuna ait evlerde hijyen ve tıbbi bakımın hatta yemeklerin karı artırmak ve maliyetleri düşürmek adına kısıtlandığı belirtildi.

Kitabın yayımlanmasının ardından Orpea'nın hisseleri yüzde 16 civarında düşerken ülkedeki en büyük bakımevi grubu Korian'ın da hisseleri yüzde 14 civarında düştü. Orpea yetkilileri kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu.

Korian'a da benzer suçlamalar yöneltildi
Diğer yandan Fransa'da en geniş bakımevi ağına sahip Korian grubu da yaşlılara kötü davranıldığına dair 150 şikayetle karşı karşıya kaldı. Bakımevlerinde akrabaları kalan aileler ülke genelinde 300 bakımevi olan Korian grup personellerinin de yaşlılara kötü davrandığını, kısıtlı yemek ve su verdiğini, hijyenlerini sağlamadığını belirtiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk zamanlarında ülkenin kapanmaya gittiği dönemde Alpes-Maritimes bölgesinde 36 yaşlının buraya ait bir bakımevinde ölmesiyle gündeme gelen gruba bu defa toplu şikayet yöneltilecek.

BFMTV kanalı da bakımevi skandalının genişlemesiyle yaşlılara yönelik kötü muamelenin şikayet edildiği 3977 numaralı hatta yapılan aramalarda hızlı bir artış kaydedildiğini aktardı.

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