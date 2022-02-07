Türkiye 7 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 432 bin 131 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 125 bin 638'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 83 bin 274 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyla ilgili "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

2. doz aşılama oranı yüzde 84,63 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,65 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,63 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

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